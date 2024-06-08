Российским компаниям усложнят процесс признания технологий отечественными

Директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева заявила, что средств для создания российского программного обеспечения недостаточно. Она считает, что выделенных 7 миллиардов рублей явно мало для решения такой задачи. Кроме того, Солнцева подчеркнула необходимость ужесточения требований к включению программ в реестр ПО и поддержку продуктов, созданных на отечественном стеке.

«Эти средства — капля в море по сравнению с необходимыми ресурсами. Разве 7 миллиардов рублей могут быть достаточными?», — заявила Солнцева. Она также отметила, что финансирование идёт не только от государства, но и от самих компаний. По её словам, в реестре российского ПО нет различий между решениями на иностранных и отечественных компонентах. Солнцева надеется на скорые изменения, чтобы поддерживались настоящие российские проекты.

На той же конференции Михаил Азовцев из Российского фонда развития информационных технологий сообщил, что фонд выделил более 7 миллиардов рублей на поддержку значимых ИТ-проектов. После ухода более 200 иностранных технологических компаний, с начала 2022 года российские компании столкнулись с проблемами в обслуживании своих ИТ-сист