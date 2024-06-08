Российским компаниям усложнят процесс признания технологий отечественными

Российским компаниям усложнят процесс признания технологий отечественнымиС такой инициативой выступила компания «Росатом»
Директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева заявила, что средств для создания российского программного обеспечения недостаточно. Она считает, что выделенных 7 миллиардов рублей явно мало для решения такой задачи. Кроме того, Солнцева подчеркнула необходимость ужесточения требований к включению программ в реестр ПО и поддержку продуктов, созданных на отечественном стеке.
«Эти средства — капля в море по сравнению с необходимыми ресурсами. Разве 7 миллиардов рублей могут быть достаточными?», — заявила Солнцева. Она также отметила, что финансирование идёт не только от государства, но и от самих компаний. По её словам, в реестре российского ПО нет различий между решениями на иностранных и отечественных компонентах. Солнцева надеется на скорые изменения, чтобы поддерживались настоящие российские проекты.
На той же конференции Михаил Азовцев из Российского фонда развития информационных технологий сообщил, что фонд выделил более 7 миллиардов рублей на поддержку значимых ИТ-проектов. После ухода более 200 иностранных технологических компаний, с начала 2022 года российские компании столкнулись с проблемами в обслуживании своих ИТ-сист