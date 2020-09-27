Наука и технологии
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Российским космонавтам могут выдать оружие
Это будет сделано для их же защиты
В сети появилась информация о том, что российским космонавтам могут выдать оружие. При этом, что интересно, в Роскосмосе не стали отрицать реализации подобной инициативы.
118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира Олег Артемьев заявил о возможном включении в состав носимого аварийного запаса (НАЗ) космонавтов, отправляющихся на новую российскую орбитальную станцию, полноценного огнестрельного оружия, пишет агентство РИА Новости. Речь идет о станции, которая должна появиться после 2030 года.
Раньше, когда у нас было ещё оружие в НАЗ, то мачете было прикладом нашего трехствольного пистолета. Но сейчас у нас оружия нет, оружие в космосе запрещено. И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется.
Напомним, что ранее представители Роскосмоса заявляли о рассмотрении возможности возвращения пистолета в экипировку космонавтов. Это может быть сделано для их защиты после посадки в районах, где могут обитать дикие животные.