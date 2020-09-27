Российским космонавтам могут выдать оружие

Раньше, когда у нас было ещё оружие в НАЗ, то мачете было прикладом нашего трехствольного пистолета. Но сейчас у нас оружия нет, оружие в космосе запрещено. И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется.

Олег Артемьев космонавт