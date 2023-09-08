Российским медикам запретили использовать технику Apple для работы

В российских государственных больницах медицинским работникам запретили использовать устройства от американской компании Apple для рабочих целей. Эту информацию распространил Telegram-канал Baza.

По данным канала, такие ограничения введены в нескольких медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Медицинским работникам предлагают в качестве альтернативы перейти на устройства российского или китайского производства. Однако, по словам источников Baza, руководство больниц не предоставляет медикам дополнительную технику, поэтому сотрудники вынуждены приобретать её сами.

В одном из петербургских медицинских центров, помимо запрета на использование устройств Apple, также просят медработников не активировать GPS и Bluetooth, за исключением случаев, когда это необходимо для подключения к известным устройствам. Кроме того, в этом учреждении запрещено использование таких рабочих мессенджеров, как WhatsApp, Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисов Google. Тем не менее, медики могут продолжать использовать мессенджер Telegram, который, по словам источников, остаётся разрешённым.

Ранее стало известно, что сотрудникам всех организаций, входящих в холдинг «Ростех», было запрещено использовать мобильные устройства Apple для рабочей связи. Также сообщалось о запрете на использование iPhone для сотрудников Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.