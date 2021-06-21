Российским мужчинам рассказали о минусах знакомств в интернете

Так, по мнению специалиста, такой вид общения может довести до деградации и полового бессилия, пишет Пятый канал. Связано это с тем, что знакомиться в сети гораздо проще. А значит, мужчине достаточно одной заготовленной красивой фразы, с которой можно начинать разговор с любой женщиной.

Несомненным плюсом онлайн-общения является и то, что есть время подумать, прежде чем выдать ответ на то или иное сообщение собеседника.

Всё это в итоге приводит к тому, что мужчина, не приложивший усилий для завоевания внимания девушки, в будущем не будет ценить отношения с ней. Просто потому что «в интернете всегда можно найти новую».