Российским мужчинам рассказали о минусах знакомств в интернете

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Российским мужчинам рассказали о минусах знакомств в интернетеИ том, какие негативные последствия они имеют для него
Российский психолог и телеведущий Павел Раков поделился информацией о том, к каким негативным последствиям может привести чрезмерное увлечение интернет-знакомствами.
Так, по мнению специалиста, такой вид общения может довести до деградации и полового бессилия, пишет Пятый канал. Связано это с тем, что знакомиться в сети гораздо проще. А значит, мужчине достаточно одной заготовленной красивой фразы, с которой можно начинать разговор с любой женщиной.
Несомненным плюсом онлайн-общения является и то, что есть время подумать, прежде чем выдать ответ на то или иное сообщение собеседника.
Всё это в итоге приводит к тому, что мужчина, не приложивший усилий для завоевания внимания девушки, в будущем не будет ценить отношения с ней. Просто потому что «в интернете всегда можно найти новую».