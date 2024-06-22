Российским операционным сетям усложнят получение «гражданства»

Министерство промышленности и торговли России предложило ужесточить правила для включения мобильных операционных систем в список отечественного программного обеспечения. Основное внимание будет уделено мобильным ОС с открытым исходным кодом, где предлагается требовать отсутствия иностранных компонентов.

Ведомство выразило необходимость усилить проверки мобильных операционных систем на наличие потенциальных рисков и угроз, связанных с использованием открытых технологий. Директор департамента цифровых технологий Владимир Дождев подчеркнул важность системного подхода к этому вопросу.

Он также подчеркнул важность развития и использования в России защищённых мобильных операционных систем, считая их приоритетными в контексте обеспечения информационной безопасности страны.