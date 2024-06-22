Наука и технологии
Опубликовано 22 июня 2024, 22:55
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Российским операционным сетям усложнят получение «гражданства»

И внесения их в реестр отечественного ПО
Минпромторг усложнит требования к ОС для признания их российским продуктом
Российским операционным сетям усложнят получение «гражданства»
© Nick Karvounis

Министерство промышленности и торговли России предложило ужесточить правила для включения мобильных операционных систем в список отечественного программного обеспечения. Основное внимание будет уделено мобильным ОС с открытым исходным кодом, где предлагается требовать отсутствия иностранных компонентов.

Ведомство выразило необходимость усилить проверки мобильных операционных систем на наличие потенциальных рисков и угроз, связанных с использованием открытых технологий. Директор департамента цифровых технологий Владимир Дождев подчеркнул важность системного подхода к этому вопросу.

Он также подчеркнул важность развития и использования в России защищённых мобильных операционных систем, считая их приоритетными в контексте обеспечения информационной безопасности страны.