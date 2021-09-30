Российским пивоварам выдали умные очки для быстрого ремонта оборудования

Как отмечается, с помощью умных очков заводские специалисты, находящиеся на дежурстве, будут исправлять поломки оборудования и обеспечивать удалённое участие узких специалистов в технологических и производственных процессах заводов.

Участие компании в проекте обусловлено пандемией, а выдаваемые специалистам устройства, помогают оптимизировать взаимодействие между коллегами и, если нужно, создавать рабочие группы для решения сложных задач. При этом не нужно тратить время и средства на скопление множества людей в одном месте, что в нынешней ситуации чревато для здоровья сотрудников.

К примеру, в случае какой-либо поломки, штатный специалист одного из заводов, находящий физически возле оборудования, может вызвать с помощью очков коллег с другого завода или даже из другой страны для консультации. «На другом конце провода» будут видеть ситуацию, будто специалист находится непосредственно возле оборудования. С помощью очков можно обмениваться текстовыми сообщениями, фото и видео, которые будут сохраняться на специализированном сервере. А функция дополненной реальности поможет видеть всю структуру оборудования в любом срезе.

С помощью умных очков, компания Heineken планирует оптимизировать все технологические процессы на всех предприятиях и на 25% сократить затраты времени на ремонт сложного оборудования, а также обеспечить безопасность сотрудников в условиях пандемии коронавируса.