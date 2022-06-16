Российским подросткам хотят запретить ездить на электросамокатах

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Российским подросткам хотят запретить ездить на электросамокатахА может даже ввести выдачу прав для использования данного вида транспорта
В последние пару лет в России особенной популярностью стали пользоваться электросамокаты. Причём их использование практически никак не ограничено, в том числе возрастными рамками.
Исправить ситуацию предложили в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Они выступили с инициативой, в рамках которой несовершеннолетним должно быть запрещено ездить на электросамокатах.
При этом сообщается, что также законодательно будут закреплены режимы эксплуатации, возможности и правила скорости передвижения на данном виде транспорта.
Система контроля отсутствует, система дорожных знаков отсутствует, статус участника дорожного движения не определён. Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат носиться — мы это видим по последним происшествиям, в которых страдают и дети, и пожилые люди.
Кирилл Кабанов
Член Совета по правам человека при президенте РФ
При этом Кабанов также предложил задуматься о выдаче прав особой категории для тех, кто планирует кататься на электросамокатах.