Российским подросткам хотят запретить ездить на электросамокатах

Исправить ситуацию предложили в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Они выступили с инициативой, в рамках которой несовершеннолетним должно быть запрещено ездить на электросамокатах.

При этом сообщается, что также законодательно будут закреплены режимы эксплуатации, возможности и правила скорости передвижения на данном виде транспорта.