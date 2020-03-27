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Российским полицейским рекомендовали не задерживать за мелкие правонарушения из-за коронавируса
При этом также прекращен личный прием граждан в отделениях
В российском издании Коммерсант появилась информация, согласно которой российским полицейским рекомендовали не задерживать людей за мелкие правонарушения из-за коронавируса — таким методом власти хотят бороться распространением вируса.
”Планируется устроить график службы сотрудников таким образом, чтобы без ущерба для работы их подразделений и безопасности граждан заменить отправленных в больницы или посаженных на карантин”, — написали журналисты издания о мерах профилактики заражения среди силовиков.
Что интересно, в сети также появилась информация и о том, что на входе в здание МВД на Житной улице и управление МВД по Москве на Петровке абсолютно у каждого сотрудника измеряют температуру.
Напомним, что чуть ранее стало известно, что российская полиция уже прекратила личный прием граждан в связи с распространением коронавируса. Теперь заявление можно подать либо по почте, либо в электронном виде.