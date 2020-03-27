Российским полицейским рекомендовали не задерживать за мелкие правонарушения из-за коронавируса

”Планируется устроить график службы сотрудников таким образом, чтобы без ущерба для работы их подразделений и безопасности граждан заменить отправленных в больницы или посаженных на карантин”, — написали журналисты издания о мерах профилактики заражения среди силовиков.

Что интересно, в сети также появилась информация и о том, что на входе в здание МВД на Житной улице и управление МВД по Москве на Петровке абсолютно у каждого сотрудника измеряют температуру.

Напомним, что чуть ранее стало известно, что российская полиция уже прекратила личный прием граждан в связи с распространением коронавируса. Теперь заявление можно подать либо по почте, либо в электронном виде.