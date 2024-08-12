Российским провайдерам упростили доступ в подъезды

Правительство утвердило новый документ, который изменяет правила для телеком-операторов. Теперь управляющие компании обязаны допускать к установке любого интернет-провайдера, а не только тех, с кем у них заключены договора. Это значит, что жильцы смогут свободно выбирать провайдеров и не будут привязаны к «предпочтительным» операторам, установленным управляющими компаниями.

Новые правила, подписанные Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, внесут порядок в взаимодействие между интернет-провайдерами и управляющими компаниями. Прежде всего, это поможет решить две главные проблемы. Во-первых, провайдерам больше не смогут отказать в доступе к многоквартирным домам, что даст людям больше свободы в выборе интернет-услуг. Во-вторых, установятся единые технические требования для монтажа сетей связи и чёткий порядок действий при повреждении общего имущества во время установки или демонтажа оборудования.

Кроме того, новые правила сделают проще разрешение споров между управляющими компаниями, провайдерами и жильцами. Это обеспечит прозрачность и справедливость в вопросах предоставления интернет-услуг и их качества.