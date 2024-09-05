Российским разработчикам приложений для Android отключили установку плагинов

Российские пользователи столкнулись с проблемой: теперь они не могут устанавливать расширения для Android Studio, популярной среды разработки от Google. При попытке добавить любое расширение, включая те, что созданы инди-разработчиками, появляется ошибка. В уведомлении говорится, что плагин не установлен из-за экспортного контроля, и пользователи не могут получить доступ к продуктам или услугам компании.

На данный момент неясно, для каких именно регионов действуют новые ограничения, поскольку Google пока не комментировала ситуацию. Это создаёт неясность для разработчиков, которые полагались на расширения для улучшения функционала своей работы.

Android Studio является важным инструментом для разработчиков Android-приложений, позволяя писать код, проектировать интерфейсы и собирать приложения для публикации. Из-за ограничений многие разработчики теперь испытывают трудности, что может повлиять на их работу и креативные проекты.