Российским разработчикам разрешили встраивать платёжные системы в продукты Apple

Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платёжные системы в своих приложениях для устройств на iOS и iPadOS. Однако, Apple взимает 27% комиссии за сделки, совершенные через эти сторонние системы, что ниже стандартной 30% комиссии, взимаемой в AppStore.

Такое решение принято после решения суда, который в июле 2022 года признал Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) России обвинила Apple в том, что она обязывала российских разработчиков использовать её собственный платёжный инструмент и запрещала им информировать пользователей о других способах оплаты. Как штраф за нарушение, Apple была обязана выплатить 1,2 миллиарда рублей.

Теперь компания позволила российским разработчикам добавлять внешние ссылки на сторонние платёжные системы, чтобы предоставить пользователям альтернативные методы оплаты. Эта возможность доступна только для российских разработчиков и не должна отображаться пользователям из других стран. Упоминание о сторонних системах оплаты должно соответствовать правилам компании.