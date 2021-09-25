Российским регионам предсказали новую волну COVID-19

Российским регионам предсказали новую волну COVID-19Москву и Санкт-Петербург она затронет в меньшей степени
По словам ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, вирусолога Максима Скулачёва, именно в них произойдёт наибольший рост заболеваемости из-за недостаточного уровня коллективного иммунитета. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.
В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьёзной эпидемии не было. Я боюсь, что туда может попасть штамм «дельта» и мы увидим подъём статистики.
Ещё одной причиной роста числа заболевших может стать начало учебного года. Дети пошли в школы, а студенты в университеты — увеличилось число контактов. Также немалую роль может сыграть и похолодание — из-за него люди начинают реже проветривать помещения, что приводит к распространению вируса.