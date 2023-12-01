Российским школьникам полностью запретят мобильные телефоны в школе

В Госдуме предложили новую поправку к законопроекту о запрете использования мобильных телефонов в школах, даже в образовательных целях, несмотря на предыдущее исключение. Это предложение внесли во время первого чтения депутаты, включая спикера Вячеслава Володина и глав всех думских фракций.

По сути, предложение заключается в том, чтобы абсолютно запретить использование мобильных телефонов в школах во время учебных занятий, даже в образовательных целях. Исключение сделано лишь для случаев, где возникает угроза жизни и здоровью учащихся или сотрудников образовательной организации. Также среди предложенных изменений появилась норма о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах, которая может начать действовать с 1 сентября 2024 года.

Согласно первому зампреду комитета ГД по просвещению, Яне Лантратовой, окончательное решение о поправках будет принято на заседании комитета в понедельник. Поправки обсуждались после того, как в ноябре был принят законопроект, предусматривающий запрет использования мобильных телефонов в школах во время уроков, за исключением образовательных целей и экстренных случаев. Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов под руководством Ольги Казаковой.

Спикер Госдумы, Вячеслав Володин, предложил дополнительные поправки, в том числе о введении обязательного урока труда, и подчеркнул, что использование телефонов во время уроков должно быть запрещено без исключений. Предполагается, что законопроект может быть рассмотрен во втором чтении в начале декабря.