Российским школьникам предложили разобрать термоядерную установку с помощью VR-очков

Более 200 учеников и их родители познакомились с передовыми разработками в области плазменных технологий и создания новых источников чистой энергии.

В программе были предусмотрены лекции, мастер-классы от экспертов и работа научных секций. Но особый интерес среди юных участников вызвал мастер-класс «Виртуальный токамак», в рамках которого ученики с помощью VR-очков «посетили» экспериментальный зал термоядерного реактора и даже смогли разобрать и собрать заново его основную часть — непосредственно токамак.

Напомним, что токамак — это кольцевая камера, в которой происходят термоядерные реакции для производства энергии.

Учёные надеются, что именно такой тип реактора поможет решить проблемы энергетического дефицита и станет источником безопасной и экологически чистой энергии в будущем.