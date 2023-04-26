Наука и технологии
07:02, 26 апреля 2023
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Российским школьникам предложили разобрать термоядерную установку с помощью VR-очков

Отличный способ заинтересовать наукой подрастающее поколение

Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), входящего в состав Росатома, провели мероприятие для школьников из Троицка, Калуги, Подольска и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Более 200 учеников и их родители познакомились с передовыми разработками в области плазменных технологий и создания новых источников чистой энергии.

В программе были предусмотрены лекции, мастер-классы от экспертов и работа научных секций. Но особый интерес среди юных участников вызвал мастер-класс «Виртуальный токамак», в рамках которого ученики с помощью VR-очков «посетили» экспериментальный зал термоядерного реактора и даже смогли разобрать и собрать заново его основную часть — непосредственно токамак.

Напомним, что токамак — это кольцевая камера, в которой происходят термоядерные реакции для производства энергии.

Учёные надеются, что именно такой тип реактора поможет решить проблемы энергетического дефицита и станет источником безопасной и экологически чистой энергии в будущем.

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