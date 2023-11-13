Российским школьникам разрешили использовать калькуляторы на ОГЭ

С 2024 года школьникам на ОГЭ по математике разрешено использовать непрограммируемые калькуляторы, как указано в демоверсии контрольных измерительных материалов Федерального института педагогических измерений. Теперь при выполнении заданий можно пользоваться справочными материалами, линейкой и непрограммируемым калькулятором, что является изменением по сравнению с предыдущей практикой.

Ранее школьники имели право использовать только линейки без справочной информации и материалы, предоставленные экзаменаторами. Экзамен по математике в 2024 году будет состоять из двух частей с общим числом в 25 заданий. Первая часть представляет собой тест из 19 заданий, а вторая включает 6 заданий с развёрнутыми ответами. На выполнение всего экзамена ученикам будет отведено 3 часа и 55 минут.