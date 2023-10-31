Российским школьникам законодательно запретят использовать смартфоны на уроках

В конце октября 2023 года в Госдуме появился законопроект № 470837-8, который предлагает запретить школьникам использовать мобильные устройства во время обычных учебных занятий. Однако есть некоторые исключения, такие как случаи, когда это предусмотрено программой или когда возникает угроза для жизни или здоровья учащихся и преподавателей.

Следует отметить, что уже в августе 2022 года Минпросвещения РФ запретило использование мобильных телефонов во время уроков. Если возникнет неотложная необходимость связаться с родителями, ученики должны обратиться к учителям. Перерывы между уроками остаются временем, когда школьники могут использовать свои телефоны, чтобы связаться с семьёй.

В то же время, с 1 января 2024 года, Нидерланды также вводят запрет на использование мобильных устройств в школах во время учёбы. Это решение мотивируется влиянием гаджетов на академическую успеваемость и концентрацию учеников. Впрочем, исключения будут сделаны для тех, кому мобильные устройства необходимы по медицинским причинам или для обучения цифровым навыкам.

Летом 2023 года ЮНЕСКО призвало к запрету смартфонов в классах по всему миру, ссылаясь на необходимость улучшения дисциплины, академических результатов и защиты детей от онлайн-буллинга. Организация отмечает, что чрезмерное использование смартфонов может негативно повлиять на эмоциональное состояние школьников и снизить их успеваемость.