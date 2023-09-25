Российским сотрудникам МВД приказали избавится от рабочих чатов в WhatsApp

Министерство внутренних дел (МВД) России дало указание своим сотрудникам в полиции удалить или переименовать рабочие чаты в WhatsApp. Это связано с тем, что компания Meta, владеющая этим приложением, была признана экстремистской и запрещена на территории России.

Спецоперация против WhatsApp началась летом, и сотрудники МВД в разных регионах получили инструкции удалить рабочие чаты в этом мессенджере. Также им предложили перейти на Telegram.

Некоторые сотрудники полиции могут переименовать рабочие чаты в WhatsApp, чтобы не привлекать внимание к связи с МВД. Роскомнадзор уведомил о возможной блокировке WhatsApp, если в нем будут запрещённые материалы. Это произошло после объявления Meta о запуске каналов WhatsApp во многих странах, включая Россию. Это вызвало обсуждение о возможной блокировке мессенджера.