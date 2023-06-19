Российским «Стерхом» планируют управлять из космоса

Компания SR Space проведет эксперимент по управлению беспилотным летательным аппаратом из космоса, заявил ее генеральный директор Олег Мансуров.

По его словам, необходимая для этого аппаратура — передатчики и ретрансляторы — будет запущена вместе с разработанной компанией ракетой-носителем «Небо» в конце 2023 года. Передаваемый ей заданный сценарий полета получит и выполнит беспилотник-наблюдатель «Стерх».

По мнению Мансурова, характеристики аппарата хорошо подходят для выполнения данной задачи. «Стерх» способен летать до 100 минут на расстоянии до 15 километров, его полезная нагрузка составляет около четырех килограмм.

Эксперимент позволит отработать взаимодействие роя беспилотников, отмечает гендиректор SR Space.