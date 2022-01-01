Российским судам запретили доступ к украинским рекам

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Российским судам запретили доступ к украинским рекамИз-за статуса «страны-агрессора»
Новый год принёс множество нововведений. Одно из них — запрет российским кораблям проходить по рекам Украины. Соответствующий закон был подписан ранее и вступил в силу с 1 января 2022 года.
В рамках свежей нормы запрещается заплыв грузовых судов России во внутренние воды страны. К таковым официально относятся Днестр, Дунай, Днепр и т.д. При этом документ регламентирует отношения в области судоходства и ответственность судовладельцев в случае нарушения законодательства Украины. В нём также регулируется вопрос о затонувших кораблях.
Напомним, что 30 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте». С его помощью регулируются отношения в области судоходства на территории Украины. Именно в нём оговаривается запрет «судам, плавающим под флагом государства-агрессора», ходить по рекам страны.
Источник: ТАСС