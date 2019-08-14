Российским учёным ограничат общение с иностранными коллегами

В документе, который не должен был выйти за пределы научного сообщества, расписывается порядок встреч ученых. Так, руководство института, принимающего у себя иностранных гостей, должно не позднее, чем за пять суток до мероприятия уведомить о нем министерство. Также должны быть поданы списки всех российских и зарубежных участников встречи. Что важно, на приеме гостей должно присутствовать не менее двух российских ученых.

Еще согласно новым “рекомендациям”, теперь даже при встрече с иностранным коллегой в свободное от работы время российские ученые обязаны получать разрешение на встречу у своего директора. Причем после встречи работники российских институтов должны отправить письменный отчет о том, как все прошло, прямиком в Министерство.

”Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику. <…> Отмечаем, что и российские ученые и специалисты сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом”, — говорится в заявлении пресс-службы Минобрнауки.