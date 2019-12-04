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Российским военным кораблям предрекли разгром при первой же атаке
И все из-за выбранного для развития пути
Еженедельное издание “Военно-промышленный курьер” опубликовало материал, в котором говорится о том, что надводные и подводные транспортные средства, входящие в состав Военно-морского флота России, являются крайне легкой мишенью для потенциального противника в рамках дальнего плавания в Атлантический либо в Тихий океаны.
Так, в статье есть утверждение, гласящее, что российские субмарины, находясь на собственных базах, находятся в крайне уязвительном положении из-за того, что они “видны спутникам слежения вероятных противников и потому уязвимы для превентивного удара”. Журналисты связывают это с тем, что в свое время ВМФ отказался от строительства полноценного океанского ударного флота, сделав свой выбор в пользу небольших универсальных кораблей.
”Уточним: в советском ВМФ корабли сопоставимого водоизмещения (от двух до четырех тысяч тонн) относили к сторожевым. По сути современные фрегаты являются дальнейшим развитием советских сторожевиков”, — отдельно отмечается в рамках статьи.