Российским врачам позволят ставить диагнозы по интернету

Так, представители ведомства предложили в экспериментальном режиме внедрить телемедицинские технологии на приемах врачей. Так, специалисты смогут полноценно оказывать услуги пациентам удаленно, в том числе и ставить им диагнозы. Срок эксперимента — три года. В скором времени соответствующий документ будет выдвинут для общественного обсуждения.

Сообщается, что участниками данной инициативы станут группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом», а также сеть клиник «Ниармедик». Стоит отметить, что услуги будут предоставляться платно.

“До 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно — собрать анамнез, поставить предварительный диагноз” , — заверил Дмитрий Домарев, директор по развитию «СберЗдоровье».