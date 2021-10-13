Наука и технологии
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Российским врачам позволят ставить диагнозы по интернету

В рамках инициативы Минэкономразвития
В России планируют в качестве эксперимента разрешить врачам ставить диагнозы в режиме онлайн. С такой инициативой выступил Минэкономразвития.
Российским врачам позволят ставить диагнозы по интернету

Так, представители ведомства предложили в экспериментальном режиме внедрить телемедицинские технологии на приемах врачей. Так, специалисты смогут полноценно оказывать услуги пациентам удаленно, в том числе и ставить им диагнозы. Срок эксперимента — три года. В скором времени соответствующий документ будет выдвинут для общественного обсуждения.

Сообщается, что участниками данной инициативы станут группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом», а также сеть клиник «Ниармедик». Стоит отметить, что услуги будут предоставляться платно.

До 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно — собрать анамнез, поставить предварительный диагноз” , — заверил Дмитрий Домарев, директор по развитию «СберЗдоровье».