Российско-европейский марсоход прошел тестирования в условиях, приближенных к марсианским

Так, ученые, в рамках данного тестирования, попытались сымитировать условия, которые ожидают марсоход “Розалинд Франклин” как на пути к красной планете, так и на самой поверхности Марса. По последним данным, на этой самой поверхности температура составит –120 °C, в то время как внутренности марсохода должны будут бесперебойно работать при температуре –50 °C.

”Теперь же основное внимание уделяется окончательным проверкам систем марсохода. В частности, синхронизации работы инструментов, например, системам обзора, а также итоговому функциональному тесту всех систем. Когда все эти проверки будут завершены, аппарат отправят в компанию Thales Alenia Space France, где его интегрируют с космическим аппаратом и наземной платформой и протестируют все элементы миссии вместе”, — говорится в официальном сообщении пресс-службы европейского агентства.