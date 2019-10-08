Российское кино продолжает резко терять популярность

Что интересно, доля отечественного кино в российском прокате за те же девять месяцев сократилась с 31% до 22%, если проводить сравнение с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент единственным российским фильмом, заработавшим в этом году больше миллиарда рублей, стала военная драма “Т-34”, касса которой составила 2,3 млрд рублей.

Зато зарубежные фильмы демонстрируют отличные показатели по сборам: так, заработок иностранных кинолент на отечественном рынке вырос на четверть, составив за девять месяцев 31,3 млрд рублей — это чуть более, чем в три раза больше, чем показатель российских фильмов. Также сразу две американские картины сумели заработать более 3 млрд рублей — “Король Лев” и “Мстители: Финал” удерживают лидирующие позиции в 2019 году.