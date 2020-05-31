Выяснилось, что российское лекарство от COVID-19 может появиться в больницах уже в июне. Речь о лекарстве под названием “Авифавир”, который разработан на базе японского "Фавипиравира". Так, согласно опубликованным данным, поставки в больницы данного лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией могут начаться уже в следующем месяце, а именно 11 числа. Однако стоит отметить, что в свободную продажу данный препарат выпущен не будет, а использовать его будут лишь под контролем специалистов.

Сообщается, что эффективность “Авифавира” более 80%. На сегодняшний день препарат уже был одобрен Минздравом и внедрен в госреестр лекарственных средств.