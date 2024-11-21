Российское лекарство от рака прошло исследования на безопасность

Препарат «Мирна-3», разработанный Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ), успешно прошёл доклинические испытания. Это уникальное средство на основе микроРНК предназначено для лечения онкологических заболеваний и открывает новые горизонты в генотерапевтических методах. Как сообщила проректор по научной работе университета Ольга Федорова, создание таких препаратов стало важной вехой, а недавняя Нобелевская премия подтвердила мировой интерес к исследованиям в этой области.

«Мирна-3» направлен на лечение сложных онкологических заболеваний, в том числе предотвращение перехода микрометастазов в макрометастазы, что делает его особенно перспективным в терапии опухолей. Препарат не имеет аналогов на рынке и использует инновационный подход на основе микроРНК, который открывает новые возможности для лечения рака. Разработка ведётся в рамках федерального гранта по генетическим технологиям, и в создании препарата участвуют несколько ведущих научных организаций.

Проект был реализован с участием консорциума, в который входят такие учреждения, как Томский государственный университет, Томский НИМЦ и Белгородский государственный медицинский университет. Разработка «Мирна-3» обещает стать важным шагом в борьбе с онкологией, и учёные надеются, что препарат окажет значительное влияние на эффективность лечения рака в будущем.