Выяснилось, что российское лекарство попало в число кандидатов на официальную вакцину от коронавируса. Речь о вакцине, созданной отечественными специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как сообщается, на данном этапе российское лекарство попало в международный список экспериментальных лекарств, из которого впоследствии и будет утверждена официальная вакцина от COVID-19. К слову, еще в начале июля представители ВОЗ отмечали, что были бы рады увидеть российских разработчиков в «Тестах солидарности» для создающихся вакцин.

Напомним, что согласно актуальной на сегодняшний день информации, в России было зафиксировано порядка 733 699 зараженных коронавирусом. Из них вылечилось 504 021 человека, а умерло 11 439 человек. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 6 537.