Российское орудие против подлодок внезапно выплыло на берег Белого моря

Об этом сообщилTelegram-канал «Военный осведомитель». «Бериллий» — изделие 2547, самоходное автоматизированное устройство гидроакустического противодействия, действует в режиме подавления и ловушки. Первый режим используется для подавления гидроакустических средств противолодочных сил и систем наведения торпед. Второй — для отвлечения противолодочных сил на ложные направления, а также для отведения самонаводящихся торпед от подлодок и уклонения от гидроакустических буев.

Сообщается, что длина «Бериллия» порядка 8 метров, масса — 1,5 тонны. «Изделие 2547» имеет диаметр 534 миллиметра и выстреливает из торпедных аппаратов подводных лодок.

Как отмечает источник, аппарат «нашли на набережной Зрячева в Северодвинске». Других подробностей нет.