Российское оружие для десантников «Лотос» накрыло цели шквалом огня

20:09, 11 августа 2023
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Российское оружие для десантников «Лотос» накрыло цели шквалом огняНа стрельбовых испытаниях
Временный генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко сообщил о проведении стрельбовых испытаний авиадесантируемого плавающего самоходного артиллерийского орудия калибра 120-мм 2С42 «Лотос», поразившего цели шквальным огнём.
По словам руководителя, прводились проверки на максимальную дальность стрельбы, реализацию режима стрельбы по манёвренно-огневой схеме, выполнялись различные задачи в режиме огневого налёта.
В ходе стрельбовых испытаний проводились такие проверки, как на максимальную дальность стрельбы, реализация режима стрельбы по манёвренно-огневой схеме, выполнение огневых задач в режиме «одновременный огневой налёт» и так далее.
Антон Семеняко
Временный генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш)