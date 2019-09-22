Российское оружие оказалось способно уничтожить США

Издание также поведало, что российские ракеты Р-30 «Булава́-30» содержат порядка шести ядерных боеголовок мощностью в 150 килотонн, способные уничтожать локальные цели. В арсенале подводной лодки “Борей” содержится 16 подобных ракет.

”Это означает, что один "Борей" может обрушить 72 ядерные боеголовки, которые в десять раз разрушительнее сброшенной на Хиросиму бомбы, на города и военные базы на расстоянии более 5,8 тысяч миль”, — пишет издание.

Напомним, что ракетные подводные лодки проектов “Борей” и “Борей-А” будут базой отечественных морских ядерных сил. Ожидается, что для военно-морского флота будет построено порядка 10 подобных крейсеров.