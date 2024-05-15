Российское ПО для корпоративного доступа к данным успешно прошло тесты

Компании «Актив» и Orion soft успешно протестировали совместимость системы терминального доступа Termit и активных ключевых носителей линейки Рутокен, ЭЦП 3.0, USB-токенов Рутокен Lite и считывателей смарт-карт Рутокен SCR 3001. Тесты подтвердили совместимость, и результаты были зафиксированы в двустороннем сертификате.

Termit — это российская система терминального доступа для корпоративного использования, позволяющая получить доступ к приложениям и виртуальным рабочим столам удалённо. Она обеспечивает централизованный безопасный доступ к данным с любых устройств, соответствуя требованиям импортозамещения.

USB-токены и смарт-карты Рутокен могут работать с Termit без дополнительного программного обеспечения и сложных настроек. Они повышают безопасность информации и могут использоваться для аутентификации и электронной подписи. Это партнёрство открывает новые возможности для пользователей в области безопасности и аутентификации.