Российское правительство будет тратить на искусственный интеллект в 2 раза меньше денег, чем раньше

Согласно «дорожной карте» Минэкономразвития, до 2030 года на проекты по развитию ИИ будет выделено 24,6 млрд рублей. Изначально планировалось порядка 56,8 млрд.

Кроме того, до 2024 года 100 млрд рублей в эти проекты вложит Сбер. Также инвесторами выступают 30 фондов, ВУЗы и органы власти, среди которых РФПИ, Фонд «Сколково», Минздрав, МГУ и Минтранс.