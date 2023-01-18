Российское правительство будет тратить на искусственный интеллект в 2 раза меньше денег, чем раньше

15:06, 18 января 2023
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Российское правительство будет тратить на искусственный интеллект в 2 раза меньше денег, чем раньшеДеньги будут вкладывать Сбер и различные организации
Российское правительство потратит на искусственный интеллект 24,6 млрд рублей вместо запланированных 56,8 млрд. Стало известно, сколько денег вложит российское правительство в проекты по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Эта сумма почти в 2 раза меньше по сравнению с той, которая планировалась ранее.
Фото: Kartinkin.net
Согласно «дорожной карте» Минэкономразвития, до 2030 года на проекты по развитию ИИ будет выделено 24,6 млрд рублей. Изначально планировалось порядка 56,8 млрд.
Кроме того, до 2024 года 100 млрд рублей в эти проекты вложит Сбер. Также инвесторами выступают 30 фондов, ВУЗы и органы власти, среди которых РФПИ, Фонд «Сколково», Минздрав, МГУ и Минтранс.
Источник:Коммерсантъ
Автор:Андрей КадуковТеги:
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