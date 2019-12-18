Наука и технологии
Сегодня 19:23
Российское правительство приравняло сжигание мусора к его утилизации
Теперь его точно будут сжигать, а не перерабатывать
На официальном сайте Госдумы было опубликовано заявление об успешном принятии законопроекта, который приравнивает процесс сжигания мусора к его утилизации. Но что важно, в документе речь идет лишь о сжигании мусора с целью получения из него энергии.
Что интересно, против данного закона, который был окончательно принят в третьем, финальном чтении, выступала международная организация по защите природы Гринпис. Связано это с тем, что теперь государство явно будет строить мусоросжигающие заводы вместо поддержки идеи с переработкой мусора.
Если судить по итоговому документу, то к утилизации приравняли “использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки”. Контролем данной процедуры будет заниматься специальная экологическая комиссия.