Российское правительство приравняло сжигание мусора к его утилизации

Что интересно, против данного закона, который был окончательно принят в третьем, финальном чтении, выступала международная организация по защите природы Гринпис. Связано это с тем, что теперь государство явно будет строить мусоросжигающие заводы вместо поддержки идеи с переработкой мусора.

Если судить по итоговому документу, то к утилизации приравняли “использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки”. Контролем данной процедуры будет заниматься специальная экологическая комиссия.