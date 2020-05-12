Российское правительство рассказало, когда можно ожидать улучшения эпидемиологической ситуации в стране

Судя по словам чиновницы, рассчитывать на общее улучшение можно ожидать летом текущего года. При этом Голикова тут же отметила, что показатель летальности из-за нового вируса в стране в 7,6 раза ниже, чем в среднем по миру. Также она сделала акцент на том факт, что Москва крайне достойно проявляет себя в период эпидемии.

Напомним, что по словам вице-премьера, прямо сейчас темп прироста числа зараженных в России снижается. Также Голикова рассказала, что в период первого этапа выхода из ограничений коэффициент распространения инфекции не должен быть выше 1%.