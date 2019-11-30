Российское правительство займется ограничением искусственного интеллекта

*”Нами подготовлен проект концепции регулирования искусственного интеллекта. Эта концепция должна пройти одобрение на рабочей группе АНО "Цифровая экономика" и после этого будет вынесена уже на широкое общественное обсуждение", - поделился Шипов на Общественном совете по развитию цифровой экономики.

Отмечается, что данная разработка включает в себя две части, первая из которых представляет из себя отраслевую часть. Так, она направлена на решение различных вопросов, в числе которых "как использовать искусственный интеллект для того, чтобы не нанести вред человеку, какие изменения требуются в системе технического регулирования, в экспорте, в режиме оборота информации".

Вторая же часть является отраслевой и направлена на “целевое состояние регулирования для ключевых сфер применения искусственного интеллекта, таких как медицина, образование, транспорт, промышленность и госуправление”.