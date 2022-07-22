Российское представительство Google оказалось должно 19 млрд рублей

Вчера в 22:05
1 мин.
Российское представительство Google оказалось должно 19 млрд рублейКомпаниям и работникам, и даже налоговой
Российское представительство Google оказалось должно по кредиторским и другим обязательствам на сумму 19 млрд рублей.
При этом, согласно бухгалтерским документам, активы компании оцениваются в 3,5 млрд. Также 1,2 млрд компании арестованы на счетах.
К тому же кредиторами Google, кроме коммерческих компаний, являются работники и налоговая служба, с которыми невозможно расплатиться из-за ареста счетов. По словам представителя российской «дочки» Google, вышеназванные причины — формальное основание для подачи заявления о банкротстве, что и было сделано.
Но ранее суд отложил заявление ООО «Гугл» о банкротстве в связи с привлечением к делу Росфинмониторинга. Дело будет рассмотрено 12 сентября.