Российское приложение для красоты начнёт подбирать уход для лица с помощью ИИ

Приложение LUUK, которое помогает пользователям отслеживать свои бьюти-привычки и предлагает советы по уходу за кожей, выпустило новое обновление. Теперь с помощью искусственного интеллекта можно определить тип кожи и получить персонализированные рекомендации по уходу. С функцией умного сканирования лица пользователи смогут быстро проанализировать состояние своей кожи и получить многоступенчатую программу ухода.

После сканирования приложение использует данные, чтобы показать, какие участки кожи сухие, жирные или нормальные. На основе этих результатов ИИ предлагает индивидуальный уход для каждой зоны и рекомендует косметические средства, которые одобрены экспертами проекта. Таким образом, пользователи смогут легче находить подходящие продукты для своих нужд.

LUUK использует собственную нейросеть, созданную в сотрудничестве с профессиональными косметологами и дерматологами. Точность распознавания сейчас достигает от 87% до 97%, что делает уход более персонализированным. Это первое в России приложение с подобными функциями, которое нацелено на широкую аудиторию и помогает каждому находить подходящий уход за кожей.