Наука и технологии
Опубликовано 03 ноября 2024, 23:27
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Российское приложение для красоты начнёт подбирать уход для лица с помощью ИИ

На основе анализа типа кожи по фото
Приложение для контроля полезных привычек LUUK «научили» подбирать подходящий уход за кожей на основе фото, которое анализирует ИИ
Российское приложение для красоты начнёт подбирать уход для лица с помощью ИИ
© Glow Repose

Приложение LUUK, которое помогает пользователям отслеживать свои бьюти-привычки и предлагает советы по уходу за кожей, выпустило новое обновление. Теперь с помощью искусственного интеллекта можно определить тип кожи и получить персонализированные рекомендации по уходу. С функцией умного сканирования лица пользователи смогут быстро проанализировать состояние своей кожи и получить многоступенчатую программу ухода.

После сканирования приложение использует данные, чтобы показать, какие участки кожи сухие, жирные или нормальные. На основе этих результатов ИИ предлагает индивидуальный уход для каждой зоны и рекомендует косметические средства, которые одобрены экспертами проекта. Таким образом, пользователи смогут легче находить подходящие продукты для своих нужд.

LUUK использует собственную нейросеть, созданную в сотрудничестве с профессиональными косметологами и дерматологами. Точность распознавания сейчас достигает от 87% до 97%, что делает уход более персонализированным. Это первое в России приложение с подобными функциями, которое нацелено на широкую аудиторию и помогает каждому находить подходящий уход за кожей.