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Российское приложение позволит "примерить" стрелковое оружие в виртуальной реальности
Новейшие разработки буквально выбивают дверь в будущее
В сети появилась информация о создании российской компанией VaRms нового приложения, которое позволит “примерить” стрелковое оружие в виртуальной реальности. Демонстрация проекта намечена на 15 октября 2020 года.
На данный момент нет точной информации, где именно можно будет скачать необычное VR-приложение. Но представители компании, ответственной за разработку, уже заявили, что в списке площадок могут оказаться всем известные Steam и Oculus Store.
Мы планируем продемонстрировать прототип приложения VaRms на выставке ORЁLEXPO 2020. Онлайн бета-версия приложения появится не позднее весны 2021 года. Список магазинов и платформ распространения контента, где она будет доступна онлайн, согласовывается в данный момент. Скорее всего, это будут Steam, Oculus, личный сайт и другие.
На данный момент у компании уже есть договоренности с производителями оружия Glock, Oca, Zoli и Fabarm. В качестве возможностей, предоставляемых приложением, называются снятие обоймы, переключение режимов стрельбы, работа затвора, стрельба по мишеням на рубеже с регулируемой дальностью, с возможностью приближения мишеней к рубежу на рельсовой подвеске и т.д.