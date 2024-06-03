Российское производство блоков питания загружено лишь на 20%

В России выпускают очень мало компонентов для компьютеров. Например, производители блоков питания делают в пять раз меньше продукции, чем могли бы. Причина в том, что китайские компоненты стоят дешевле, и использование российских не приносит особых преимуществ.

Российские компании, занимающиеся производством корпусов и блоков питания для ПК и серверов, работают только на 20% своей мощности. Вместе с тем, российский бизнес предпочитает китайские компоненты из-за их доступности и низкой цены. Это приводит к тому, что многие российские производители закупают китайские компоненты, что может негативно сказаться на бизнесе отечественных компаний.

Некоторые эксперты предлагают увеличить количество баллов за использование российских компонентов. Это может помочь стимулировать производство и использование отечественных комплектующих в компьютерах и серверах.