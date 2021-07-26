Российское ПВО уничтожило ракеты, выпущенные истребителями F-16

Израильские боевые самолёты, не заходя в воздушное пространство Сирии, запустили ракеты в сторону объектов в провинции Дамаск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

Отразить эту атаку удалось исключительно благодаря применению отечественных комплексов ПВО.

Напомним, что чуть ранее российские «Панцирь-С» и «Бук-М2» также отразили ракетный удар израильских F-16. Тогда уничтожены были семь ракет, а одна достигла цели, повредив здание научно-исследовательского центра в Сфире провинции Алеппо.