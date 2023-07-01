Российское «тюнинг-ателье» выпустит шлем Apple VIsionPro за 3.5 млн рублей с настоящим золотом

Российская компания Caviar, известная своими роскошными версиями популярных смартфонов, представила уникальный шлем Apple Vision Pro, сделанные из золота и кожи, которые стоят невероятные $40 тыс. (примерно 3,48 млн рублей). Информацию о новинке опубликовали на сайте компании.

Кастомные девайсы Apple Vision Pro Caviar Edition предлагают покупателям роскошное исполнение с использованием 18-каратного золота весом 1,5 кг и оголовья из кожи Connolly, которая поставляется британскому королевскому двору и автопроизводителю Rolls-Royce.

Особенностью устройства от Caviar будет функциональное дополнение, которое отличает его от обычной версии. Пользователи смогут закрывать экран и свои глаза от посторонних взглядов, используя откидную золотую крышку.

Создавая дизайн этих кастомных очков виртуальной реальности, эксперты Caviar вдохновлялись стильными откидными очками Тома Форда и лыжными масками Gucci. Хотя официальная гарнитура Apple поступит в продажу в начале 2024 года, версия Apple Vision Pro Caviar Edition будет выпущена только осенью того же года ограниченным тиражом всего в 24 экземпляра.