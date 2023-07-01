Российское «тюнинг-ателье» выпустит шлем Apple VIsionPro за 3.5 млн рублей с настоящим золотом

Российское «тюнинг-ателье» выпустит шлем Apple VIsionPro за 3.5 млн рублей с настоящим золотомЛюксовую версию шлема можно заказать в Caviar
Компания Caviar, которая занимается созданием эксклюзивных модификаций смартфонов, часов и другой электроники рассказала о возможности приобрести золотой Apple VIsionPro за 3.5 млн рублей, всего будет выпущено 24 экземпляра уникальной модификации
Российская компания Caviar, известная своими роскошными версиями популярных смартфонов, представила уникальный шлем Apple Vision Pro, сделанные из золота и кожи, которые стоят невероятные $40 тыс. (примерно 3,48 млн рублей). Информацию о новинке опубликовали на сайте компании.
Кастомные девайсы Apple Vision Pro Caviar Edition предлагают покупателям роскошное исполнение с использованием 18-каратного золота весом 1,5 кг и оголовья из кожи Connolly, которая поставляется британскому королевскому двору и автопроизводителю Rolls-Royce.
Особенностью устройства от Caviar будет функциональное дополнение, которое отличает его от обычной версии. Пользователи смогут закрывать экран и свои глаза от посторонних взглядов, используя откидную золотую крышку.
Создавая дизайн этих кастомных очков виртуальной реальности, эксперты Caviar вдохновлялись стильными откидными очками Тома Форда и лыжными масками Gucci. Хотя официальная гарнитура Apple поступит в продажу в начале 2024 года, версия Apple Vision Pro Caviar Edition будет выпущена только осенью того же года ограниченным тиражом всего в 24 экземпляра.