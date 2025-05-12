Российское учёные придумали технологию лечения рака холодом

В Сеченовском университете разработали усовершенствованную методику лечения почечных опухолей с использованием отрицательных температур. В основе технологии — криоабляция, которая позволяет разрушать больные клетки с помощью сильного охлаждения. Новый подход делает процедуру менее травматичной и безопасной даже для пациентов с ограниченными вариантами лечения. После терапии больные могут отправляться домой уже через несколько часов.

Специалисты объяснили, что используют компьютерную томографию (КТ) для точного введения криоигл в поражённые ткани. Доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Станислав Али отметил, что КТ позволяет чётко определять границы опухоли и отслеживать формирование «ледяного шара» вокруг неё. Как только лёд полностью охватывает опухоль, процесс считается завершённым, что гарантирует соблюдение онкологических стандартов.

В ходе экспериментов установили, что ткани опухоли погибают при температуре –40 градусов. Недавно новая методика успешно помогла пациенту 69 лет с серьёзными сопутствующими заболеваниями. Медики считают эту технологию перспективным решением, которое может стать доступным для более широкого круга больных.