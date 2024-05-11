Российское «вечное» дорожное покрытие проверили после двух лет использования

Российские разработчики протестировали новое дорожное покрытие «Мостовая 2.0», которое уже прошло успешные испытания две зимы подряд, сообщили в АНО «Центр стратегической поддержки отечественных технологий».

Это покрытие похоже на обычный асфальт, но имеет больше преимуществ: его легче укладывать и чинить, работы проводятся быстрее, не нужен битум и разогрев укладки. Кроме того, оно не оставляет следов, не трескается и не образует ям, а дорога всегда остаётся сухой и чистой, — рассказал лидер проекта Павел Шаповалов.

Технология заключается в создании пористых, водонепроницаемых изделий, которые могут отводить воду и снег, а также убирать пыль, лужи и мусор. Она базируется на специальных полимерах российского производства, которые не требуют битума и разогрева, и предотвращают образование трещин и ям.