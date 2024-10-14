Наука и технологии
Опубликовано 14 октября 2024, 07:52
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Российского блогера Косенко объявили в уголовный розыск

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Российский блогер Сергей Косенко объявлен в уголовный розыск по делу, возбужденному Следственным комитетом РФ.
Российского блогера Косенко объявили в уголовный розыск
© ТАСС

Причиной стала публикация видеоролика, в котором Косенко якобы бросил своего двухмесячного сына в сугроб, что вызвало широкий общественный резонанс.

Блогера обвиняют по двум статьям УК РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, инцидент произошел в январе 2024 года, когда Косенко снял видео для социальных сетей, в ходе которого бросил ребенка, что могло привести к серьезным травмам, если бы не мягкий сугроб.

Блогер позже утверждал, что в съемках использовалась кукла, а не настоящий младенец, и извинился за публикацию.

Тем не менее, следствие считает, что действия Косенко представляют собой жестокое обращение с ребенком и серьезное нарушение родительских обязанностей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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