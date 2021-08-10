Наука и технологии
Вчера в 23:21
Российского блогера включили в список террористов за насмешку над трагическими событиями в «Норд-Ост»И это подтверждено официально
Российскому видеоблогеру Юрию Хованскому продлили арест до 8 сентября и включили в перечень террористов и экстремистов. Такое решение было вынесено после песни, спетой Хованским с подтекстом, оправдывающим терроризм.
Как отмечает источник, в июле 2020 года на видеохостинге Youtube было размещено два видео с песней Хованского. Песню опубликовал некий Юрий — пользователь, о котором ничего не известно, кроме имени. По мнению суда, в песнях явно выражено оправдание терроризма и насмешка над трагедией, произошедшей в Театральном центре на Дубровке.
Также вместе с Хованским по делу проходят в качестве свидетелей ещё два видеоблогера.