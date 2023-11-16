Российского робота-кентавра для исследования Луны показали на фото и вживую

Этот инновационный аппарат состоит из трех основных элементов: колесной базы, торса и летающего дрона, каждый из которых обладает автономной системой управления.

Управление роботом будет осуществляться оператором, находящимся на Земле, с использованием экзоскелета и шлема виртуальной реальности, что обеспечит высокую точность и эффективность взаимодействия.