Российского школьника наняли главой обучения сотрудников компании PRO32

Компания PRO32 сделала необычное предложение 7-летнему Сергею, звезде YouTube, который ведёт образовательный канал, обучая программированию на Python, Unity и работе с нейросетями. Сергей создал свой канал ещё в пять лет и с тех пор регулярно выпускает видео, привлекая внимание не только зрителей, но и крупных компаний. Теперь ему предложили возглавить отдел корпоративного обучения в IT-компании, что является поистине необычным шагом на фоне современной битвы за таланты.

Как сообщают в PRO32, компания не могла упустить шанс привлечь такого перспективного специалиста, особенно в условиях высокой конкуренции на рынке. В официальном джобоффере указана должность руководителя отдела корпоративного обучения. В компании уверены, что молодой Сергею удастся не только применить свои знания, но и передавать их будущим сотрудникам компании, что значительно усилит команду.

В качестве бонуса для нового сотрудника готовится особый «велком пэк», в который входит фирменная битка компании, ставшая символом успешной защиты от киберугроз. Этот шаг подчёркивает серьёзное отношение компании к привлечению талантов, а также необычное внимание к юному эксперту.