Наука и технологии
Сегодня 10:35
Российского стримера забанили в Twitch за ник
Он показался сервису неуместным
В популярном видеостриминговом сервисе Twitch заблокировали российского стримера под ником Nickro666. Как сообщает владелец аккаунта, причиной блокировки является сам ник.
Об этом стример сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, приложив скрин письма с уведомлением о блокировке от сервиса. В письме компания отмечает, что блокирует канал за “неуместный ник”. Однако не уточняется, что именно в нике Nickro666 сервису показалось неуместным. В сети полагают, что связано это с тем, что ник созвучен со словом “negro”.
Отмечается, что стример совершал попытки оспорить блокировку аккаунта, однако на данный момент Twitch не ответил пользователю. Кроме того, в сервисе не уточнили, на какое время была заблокирована учетная запись.