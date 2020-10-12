Российского стримера забанили в Twitch за ник

Об этом стример сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, приложив скрин письма с уведомлением о блокировке от сервиса. В письме компания отмечает, что блокирует канал за “неуместный ник”. Однако не уточняется, что именно в нике Nickro666 сервису показалось неуместным. В сети полагают, что связано это с тем, что ник созвучен со словом “negro”.