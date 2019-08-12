Российской армии выдадут сотовую связь

В российской армии появится собственная сотовая связь. Об этом рассказало издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири. Они могут за считаные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 км от передвижной вышки.

Такая техника нужна для формирования закрытых для противника зон обмена информацией, а также для налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий.

Аппаратуру мобильных ретрансляционных и антенных пунктов устанавливают на шестиосных «КамАЗах». Передающие и принимающие сигнал электронные устройства расположены в герметизированных кузовах, на которых смонтированы мощные выдвижные антенны. Новое оборудование позволяет быстро наладить сотовую связь, подключившись к сетям основных федеральных операторов.

Как пояснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, сотовая связь не станет для вооруженных сил основной, но как дополнительный канал будет востребована. Он отметил: « В полевых условиях спутниковые и радиорелейные каналы связи для армии останутся главными. Но в то же время сотовая связь в формате GSM сейчас позволяет передавать большой объем информации, и эти возможности надо использовать».