Российскому ИТ-рынку предсказали рост в 200% к 2030 году

Ожидается, что к 2030 году объём рынка увеличится с текущих 3 трлн рублей до 7 трлн, что составляет поразительные более 200%.

За последние четыре года российский ИТ-рынок развивался вдвое быстрее мирового, показывая годовой рост на уровне 12% против 5% на мировой арене.

Особенно активно развивались сегменты программного обеспечения и ИТ-услуг, где среднегодовой темп роста за период с 2019 по 2022 год составил 19,4%.

К 2030 году рынок оборудования достигнет отметки в 4,2 трлн рублей, а сегмент ИТ-услуг и программного обеспечения — 2,8 трлн рублей. Доля отечественных разработчиков в этих сегментах, по прогнозам, возрастёт с 50% до 90%.

После ухода иностранных поставщиков программного обеспечения с российского рынка, выручка крупнейших российских разработчиков увеличилась на 28%, в то время как у иностранных компаний эта цифра сократилась в среднем на 62%.